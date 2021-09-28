В UNEC состоялась XIX Международная конференция по социальным наукам тюркского мира (ФОТО)

27 сентября в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) при поддержке Фонда исследований тюркского мира состоялась XIX Международная конференция по социальным наукам.

Перед открытием мероприятия участники конференции посетив могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, с глубоким уважением почтили память великого вождя, возложили цветы и венки к могиле.

В международной конференции, состоявшемся в UNEC, приняли участие ряд турецких официальных лиц в сфере науки и образования, ректоры ведущих университетов и авторитетные ученые Турции.

Выступивший на церемонии открытия ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов приветствовал гостей и пожелал успехов в работе конференции. Ректор обратил внимание на значение изучения социальных наук, выразил уверенность в том, что на конференции в этом направлении будут проведены обширные обсуждения и выявлены полезные результаты. Он отметил, что в этом году исполняется 30 лет с момента восстановления государственной независимости Турецких Республик на постсоветском пространстве, обсуждения, проводимые с точки зрения сохранения независимости этих стран, экономического развития и взаимной интеграции будут значимы.

Ректор также рассказал о новых экономических перспективах, созданных победой в Карабахе для тюркского мира. Он отметил, что развитие отношений в сфере высшего образования в тюркском мире должно быть в центре внимания, рост цифровизации в образовании в период пост COVİD-19 открывает широкие возможности для сотрудничества.

Выступивший на конференции председатель Фонда исследований тюркского мира Кезхан Язган выразил уверенность, что конференция станет инструментом для ясного и современного будущего тюркского мира. Обратив внимание на то, что в мире наблюдаются непрерывные стратегические изменения в сфере науки и технологии, председатель ФИТМ подчеркнул важность сотрудничества стран тюркского мира с точки зрения технологического и научного развития, отметил полезность результатов конференции.

Советник турецкого посольства Барыш Сайгын отметил, что между Турцией и Азербайджаном как и во всех сферах успешно развивается сотрудничество и в сфере социальных наук, в частности предприняты целенаправленные шаги для развития единства и равноправия двух народов. Б.Сайгын отметил, что конференция сыграет важную роль в открытии новых возможностей для сотрудничества в сфере науки и образования.

Председатель Центра измерения, отбора и размещения Турции, профессор Халис Айгюн подчеркнул, что конференция 19 лет объединяет тюркский мир, создает большие возможности ученым для сотрудничества. Говоря о том, что сотрудничество в сфере образования является основной целью повышения эффективности, проф. Халис Айгюн рассказал о задачах, которые предстоит решить в этом направлении.

Ректор Кыргызско-Турецкого университета Манас, профессор Алпаслан Джейлан обратив внимание, что конференция совпала с Днем почтения, почтил память шехидов, отметил, что победа Карабаха является победой всего тюркского мира. Ректор дал информацию участникам о конференции о проекте цифрового гражданства тюркского мира, реализуемого университетом Манас.

По словам выступившего ректора казахстанского университета Мирас, профессора Болата Мирзалиева конференция играет важную роль в раскрытии национальной турецкой философии и передаче ее будущему поколению, также она стала важной платформой для обсуждения актуальных вопросов в этом направлении.

Директор Центра стратегических исследований Турции Синан Оган отметил, что его очень затронуло открытие Мемориального памятного комплекса шехидов в UNEC, подчеркнул, что победа в Карабахе наряду с достижением территориальной целостности Азербайджана является инструментом для объединения тюркского мира. Говоря о том, что один из важнейших мест в направлении восстановления Карабаха является образование, проф. Синан Оган отметил о значении создания университетов совместно с тюркским миром.

Затем ректор Международного университета Визион Македонии, профессор Фадил Ходжа выступил по теме «Экономическое влияние победы Карабаха на страны тюркского мира».

Конференция продолжила работу пленарными выступлениями.

28 сентября зарубежные гости в рамках конференции посетят Агдам.