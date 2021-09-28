У Glensol важное достижение: компания стала производителем запасных частей

После тщательной аккредитации и сертификации со стороны ключевых регулирующих органов компания Glensol, являющаяся ведущим поставщиком работ на нефтегазовых месторождениях и услуг по техническому обслуживанию оборудования, стала местным производителем необходимых запасных частей в Азербайджане.

Это важное достижение стало возможным после заключения соглашения с РУМО – российским гигантом тяжелой промышленности, специализирующимся на комплексных инженерных решениях, включая производство комплектных газоперекачивающих агрегатов, их модулей и систем – которое позволило Glensol стать лицензированным местным производителем запасных частей.

В рамках лицензионного соглашения Glensol будет собирать поршневые газовые компрессоры 10 GKN, 10 GKNAM, 10 GKNA и встроенный двигатель-компрессор, а также изготавливать различные запасные части для компрессоров в Азербайджане в своем комплексном современном цеху, оборудованном лабораториями для проведения широкого спектра тестов перед вводом компрессоров в эксплуатацию.

Для клиентов это означает гибкость и эффективность в работе – снижение логистических затрат и возможность применения необходимой продукции быстрее и с меньшими затратами на доставку и производтсва. Работа с местным производителем также означает, что благодаря непосредственному контакту с Glensol, клиенты будут информированы о возможных проблемах по мере их возникновения, которые, в свою очередь, будут быстро устраняться. Это поможет поддерживать производство в быстром темпе и гарантировать соответствие продукции всем стандартам качества.

Glensol прошла долгий путь перед тем как прийти к этому значительному достижению. В течение последних 10 лет компания постоянно инвестировала в развитие своих материальных активов и повышение профессиональных знаний своих сотрудников, что подтверждается местными и международными клиетами. Glensol разработала и регулярно улучшала свою систему управления качеством, а также обеспечивала соответствие своих объектов и услуг всем ключевым нормативным требованиям.

Генеральный директор Glensol Тамерлан Алиев: «Это значительное достижение является результатом непрерывного совершенствования деятельности компании Glensol, лежащего в основе развития и улучшения нашей инфраструктуры и возможностей. Это свидетельствует как о подтвержденной способности и возможности компании Glensol предоставлять высококачественные услуги и продукцию своим местным и международным клиентам, так и о постоянном стремлении компании поддерживать развитие местного бизнеса в Азербайджане».

Пометка для редакторов

Основанная в 2012 году как дочерняя компания Nobel Oil Services в сфере нефтепромысловых работ и технического обслуживания оборудования, компания Glensol является надежным поставщиком вращающегося оборудования для местных и международных нефтегазовых компаний, включая услуги для турбокомпрессорного оборудования и средства управления, а также услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию. Компания предлагает единственную в регионе комплексную мастерскую, работающую по принципу «единого окна», которая предоставляет широкий спектр услуг, включая обслуживание клапанов, топ-драйва, насосов, электродвигателей генераторов.

Для получения дополнительной информации и решениях, предлагаемых компанией Glensol можете посетить наш веб-сайт https://glensol.az