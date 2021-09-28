В Кяльбаджаре и Губадлы открылись административные здания военных прокуратур (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

(первая версия в 11:38)

БАКУ /Trend/ - В Кяльбаджаре и Губадлы открылись административные здания военных прокуратур, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

26-27 сентября делегация в составе руководящих сотрудников Генеральной и Военной прокуратур, возглавляемая генпрокурором Кямраном Алиевым, посетила Кяльбаджарский и Губадлинский районы.

В рамках поездки члены делегации приняли участие в открытии административных зданий Кяльбаджарской и Губадлинской военных прокуратур.

Генпрокурор встретился с сотрудниками указанных прокуратур, дал поручения и рекомендации, связанные с их деятельностью.

На встрече было подчеркнуто, что сотрудники надзорных ведомств признательны Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за условия, созданные для эффективной и профессиональной организации их службы, а также за современное материально-техническое оснащение и обеспечение.

Военный прокурор Ханлар Велиев также ознакомился с условиями, созданными в военных прокуратурах, и встретился с их сотрудниками.

В рамках поездки члены делегации встретились с военнослужащими воинской части в Кяльбаджарском районе и воинской части Госпогранслужбы в Губадлинском районе, ознакомились с условиями их службы и быта.

Затем отличившимся на службе военнослужащим были вручены ценные подарки, сделано фото на память.

Также члены делегации встретились с военнослужащими, находящимися на лечении в мобильном госпитале.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)