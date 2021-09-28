В Иране за сутки выявлено более 11 тыс. случаев инфицирования COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки выявлен 11 701 случай инфицирования коронавирусом.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщает министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана.

За последние 24 часа в стране от коронавируса скончались 239 человек, а за весь период пандемии - 119 888.

Число инфицированных COVID-19 достигло 5 559 691, состояние 6 124 из них оценивается как тяжелое.

До сегодняшнего дня в Иране от коронавируса выздоровели 4 988 109 человек, было проведено более 31,9 миллиона тестов на COVID-19.

Общее количество использованных доз вакцины от коронавируса составило 52,7 миллиона. Первую дозу препарата получили 36,9 миллиона, вторую – 15,8 миллиона человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)