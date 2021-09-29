Минобразования Азербайджана назвало число учащихся, приступивших сегодня к очным занятиям

Общество 29 сентября 2021 10:55 (UTC+04:00)
Минобразования Азербайджана назвало число учащихся, приступивших сегодня к очным занятиям

БАКУ /Trend/ - Сегодня возобновились очные занятия в вузах и колледжах Азербайджана, и в 2021-2022 учебном году в бакалавриате будут обучаться 171 820, магистратуре - 16 920, а в колледжах - 57 693 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.

Также сегодня возобновилось очное обучение в V-XI классах общеобразовательных школ. Согласно информации, к занятиям в очной форме приступили 68 230 учащихся. Первый урок в школах посвящен теме "Карабах - это Азербайджан!".

Отметим, что в 2021-2022 учебном году в общеобразовательных учреждениях республики в целом будут обучаться 1 589 829 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)

Минобразования Азербайджана назвало число учащихся, приступивших сегодня к очным занятиям - Gallery Image
Минобразования Азербайджана назвало число учащихся, приступивших сегодня к очным занятиям - Gallery Image
Минобразования Азербайджана назвало число учащихся, приступивших сегодня к очным занятиям - Gallery Thumbnail
Минобразования Азербайджана назвало число учащихся, приступивших сегодня к очным занятиям - Gallery Thumbnail
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