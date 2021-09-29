Дорожная полиция об ограничениях автодвижения на трассе Баку-Сумгайыт в утренние часы

БАКУ /Trend/ - Движение транспорта на дорогах Баку уже нормализовалось, сказал в среду Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев, комментируя ограничения движения транспорта на трассе Баку-Сумгайыт в утренние часы.

«Сегодня возобновились очные занятия в учебных заведениях страны, поэтому на дорогах столицы утром наблюдался плотный транспортный поток. Для урегулирования движения сотрудники дорожной полиции с определенными промежутками ограничивали движение. Сейчас движение на дорогах нормализовалось».

Отметим, что сегодня с 07:00 до 08:30 на автотрассе Баку-Сумгайыт было ограничено движение из Сумгайыта в направлении Баку, начиная с поста дорожной полиции в пос. Сарай, а также из Хырдалана в направлении выезда на трассу. В результате на дороге образовались пробки.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)