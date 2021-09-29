Синоптик рассказала, сколько еще сохранится дождливая погода в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Дождливая погода в Азербайджане сохранится до первого октября.

Об этом сказала глава Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева, сообщает в среду Trend.

По ее словам, уровень воды в верхнем течении Куры, в пункте Гырагкесемен, превысил десятидневную норму на 21 сантиметр, а в нижнем течении, в пункте Кура-Ширван, он повысился на 10 сантиметров.

«Обильные осадки выпали на севере Азербайджана. Больше всего осадков выпало в Лянкяране – 56 миллиметров при месячной норме в 33 миллиметра. На Абшеронском полуострове за сутки выпала двухмесячная норма осадков. В Баку выпало 26 миллиметра осадков», - сказала Тагиева.

Синоптик также сообщила, что в последние десятилетия в Баку выросло количество дождливых дней.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)