Тренер из Коста-Рики рассказала о прекрасных условиях, созданных в Национальной арене гимнастики в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана представила интервью с тренером команды по художественной гимнастике из Коста-Рики Наталией Бренес, которая посетила нашу страну для участия в учебно-тренировочных сборах, сообщает Trend.

В интервью Бренес отметила, что это ее первый визит в столицу Азербайджана и во время прогулки по городу она насладилась его красотой.

Тренер подчеркнула, что мечтала посетить Азербайджан, у которого хорошая команда по художественной гимнастике.

Бренес рассказала о соревнованиях, в которых планирует принять участие сборная Коста-Рики.

По словам тренера, для членов ее команды имеют большое значение тренировки в таких прекрасных условиях, которые созданы в Национальной арене гимнастики в Баку.

Она также сообщила, что в учебно-тренировочных сборах участвуют три гимнастки из Коста-Рики – одна юниорка и две сениорки.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)