Директор Национальной арены гимнастики в Баку о созданных для спортсменов и зрителей условиях (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Директор Национальной арены гимнастики в Баку Магсуд Фарзуллаев рассказал об условиях, созданных для спортсменов и зрителей, сообщает Trend.

Магсуд Фарзуллаев отметил, что Национальная арена гимнастики в Баку была открыта в 2014 году, в том же году здесь был проведен чемпионат Европы по художественной гимнастике, затем, в 2015 году, на арене прошли Первые Европейские игры.

"Наша Арена гимнастики – уникальное и большое пространство. Она вмещает девять тысяч зрителей. Арена – мультифункциональный объект, наряду с соревнованиями по гимнастике, здесь были проведены турниры по волейболу, настольному теннису, тхэквондо и дзюдо", – отметил он.

В виду того, что ряд соревнований проходит в течение всего одного дня, здесь создана прекрасная атмосфера для зрителей.

"Для детей у нас есть развлекательная зона, открыты кафе и магазины для зрителей. Наряду с этим у нас 12 скайбоксов и четыре больших лаунж-зоны, где зрители могут следить за ходом соревнований", – рассказал директор Арены.

Фарзуллаев подчеркнув, что в Национальной арене гимнастики в Баку поводятся не только соревнования, но и учебно-тренировочные сборы команд и ежедневные тренировки по всем видам гимнастики, добавил, что подобных комплексов в мире немного. В Национальной арене гимнастики созданы все условия и для поддержания здоровья и физической формы спортсменов.

"У нас в штате есть врачи и профессиональные физиотерапевты, которые присутствуют на тренировках. Отделение физиотерапии оснащено современным оборудованием, также есть два фитнес-зала и бассейн", – сказал директор Арены.

Кроме того, в Национальной арене гимнастики созданы условия для проживания спортсменов, есть библиотека, лаунж-зона.

"Мы знаем, что спортсмены большую часть своего времени проводят в тренировочном зале, и понимаем, что свежий, чистый воздух для их отдыха играет большую роль. В связи с этим мы стараемся, чтобы на нашей территории было много зеленных насаждений, были зоны отдыха. Все это оказывает позитивное влияние на состояние спортсменов", – отметил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)