В Азербайджане выявлено еще 842 случая заражения коронавирусом, вылечились 2 062 человека

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 842 случая заражения коронавирусом, 2 062 человека вылечились, 15 – скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 483 128 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 457 144 человека вылечились, 6 513 – скончались, число активных больных составляет 19 471.

За последние сутки в стране проведено 9 668 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 849 531.

(Перевод: Турал Гараджаев)