БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 67 977 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 15 583, вторую – 52 394.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 485 952.

При этом первую дозу препарата получили 4 745 715, вторую – 3 740 237 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев)

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