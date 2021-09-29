Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Общество 29 сентября 2021 19:04 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 67 977 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 15 583, вторую – 52 394.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 485 952.
При этом первую дозу препарата получили 4 745 715, вторую – 3 740 237 человек.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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