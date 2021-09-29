Азербайджанские гимнастки завоевали бронзу на чемпионате Европы в Италии

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсменки заняли третье место на чемпионате Европы по акробатической гимнастике в Пезаро (Италия), сообщает Trend.

На чемпионате Европы бронзу завоевала женская группа, в состав которой вошли Мансума Мамедзаде, Лейла Баширова и Назрин Фарманова.

Результат азербайджанских гимнасток составил 27.400 балла.

Чемпионат Европы по акробатической гимнастике проходит с 29 сентября по третье октября.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)