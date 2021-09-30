Цели PwC по борьбе с изменениями климата получили подтверждение от Инициативы The Science Based Targets initiative (SBTi)

Валидационная комиссия Инициативы по научно обоснованным целевым показателям (The Science Based Targets initiative, SBTi) одобрила подход к реализации цели PwC в области достижения нулевого углеродного баланса к 2030 году и ее сроки

Цель включает 50%-ное снижение выбросов, связанных с деловыми поездками, в абсолютном выражении

PwC объявила о том, что получила подтверждение научной обоснованности ее целей по борьбе с изменениями климата, и вновь заявила о своей готовности достичь нулевого углеродного баланса выбросов парниковых газов (ПГ) к 2030 году.

Комиссия Инициативы The Science Based Targets initiative (SBTi) утвердила цели PwC по сокращению к 2030 году выбросов парниковых газов на 50 % в абсолютном выражении по сравнению с их объемом в 2019 году, что соответствует сценарию сдерживания темпов глобального потепления в пределах 1,5 Сº. Важно отметить, что цели PwC выходят за рамки областей охвата 1 и 2 (прямые выбросы парниковых газов и косвенные энергетические выбросы) и включают сокращение значительного объема выбросов в области охвата 3 (все прочие косвенные выбросы).

Боб Мориц, президент сети фирм PwC, отмечает:

«Изменение климата – одна из наиболее острых проблем, с которыми столкнулась сегодня наша планета. В рамках нашей новой стратегии - The New Equation - мы подтверждаем свое намерение по реализации инициативы, направленной на борьбу с изменениями климата. Я рад, что SBTi подтвердила наши цели по сокращению выбросов к 2030 году. Как и наши клиенты, мы должны укреплять доверие наших заинтересованных лиц, демонстрируя при этом устойчивые результаты роста. Снижение негативного воздействия нашего бизнеса на экологию является важным элементом достижения обеих указанных целей».

При таком подходе, который согласуется с самыми амбициозными целями Инициативы SBTi, PwC обязуется обеспечить декарбонизацию своей операционной деятельности и продемонстрировать рост бизнеса без увеличения углеродных выбросов.

Колм Келли, руководитель международной практики сети фирм PwC в области разработки целей и политики и в сфере корпоративной добавляет:

«Мы оказываем поддержку нашим клиентам и поставщикам в рамках программ трансформации их бизнеса, направленных на достижение нулевого углеродного баланса, и понимаем, как важно уменьшать негативное воздействие собственной операционной деятельности на окружающую среду, в том числе снижать выбросы в области охвата 3. PwC готова достичь самых амбициозных целей SBTi, и наши намерения по сокращению выбросов в области охвата 3 согласуются со сценарием сдерживания темпов глобального потепления в пределах 1,5 Сº».

В рамках глобальной стратегии «New Equation» перед всеми фирмами сети PwC стоит задача по трансформации бизнес-моделей, целью которой является декарбонизация цепочки создания стоимости, повышение прозрачности и содействие в разработке процессов и стандартов качественной и информативной ESG-отчетности. Кроме того, сеть фирм PwC помогает своим клиентам и поставщикам снизить негативное воздействие на изменение климата.

Цель PwC включает четыре ключевые области:

Операционная деятельность: PwC будет снижать углеродные выбросы в соответствии со сценарием сдерживания темпов глобального потепления в пределах 1,5 Сº, включая снижение выбросов в областях охвата 1 и 2 на 50 %, а также снижение выбросов, связанных с деловыми поездками, к 2030 году в абсолютном выражении на 50 % от уровня 2019 года. Кроме того, PwC ускорит переход к 100%-ному использованию возобновляемых источников электроэнергии, а в целях снижения текущего воздействия на экологию PwC продолжит компенсировать уровень выбросов посредством высококачественных углеродных кредитов.

PwC будет снижать углеродные выбросы в соответствии со сценарием сдерживания темпов глобального потепления в пределах 1,5 Сº, включая снижение выбросов в областях охвата 1 и 2 на 50 %, а также снижение выбросов, связанных с деловыми поездками, к 2030 году в абсолютном выражении на 50 % от уровня 2019 года. Кроме того, PwC ускорит переход к 100%-ному использованию возобновляемых источников электроэнергии, а в целях снижения текущего воздействия на экологию PwC продолжит компенсировать уровень выбросов посредством высококачественных углеродных кредитов. Клиенты: PwC также будет работать со своими клиентами, поддерживая их усилия по достижению целей «net zero», и продолжит развивать реализуемые ими в настоящий момент программы устойчивого развития и трансформации с целью достижения нулевого углеродного баланса.

PwC также будет работать со своими клиентами, поддерживая их усилия по достижению целей «net zero», и продолжит развивать реализуемые ими в настоящий момент программы устойчивого развития и трансформации с целью достижения нулевого углеродного баланса. Поставщики: PwC будет вести работу со своими ключевыми поставщиками в целях продвижения и поддержки реализации их программ перехода к нулевому углеродному балансу. Мы в PwC будем стремиться к тому, чтобы половина наших глобальных поставщиков сформулировала собственные научно обоснованные цели по сокращению негативного воздействия на климат к 2025 году.

PwC будет вести работу со своими ключевыми поставщиками в целях продвижения и поддержки реализации их программ перехода к нулевому углеродному балансу. Мы в PwC будем стремиться к тому, чтобы половина наших глобальных поставщиков сформулировала собственные научно обоснованные цели по сокращению негативного воздействия на климат к 2025 году. Борьба с изменением климата: PwC продолжит реализацию долгосрочной программы по проведению исследований и сотрудничеству с бизнесом, политиками и негосударственными организациями с целью ускорения перехода к экономике с нулевыми углеродными выбросами.



Используя уровень выбросов 2019 года как базовый, PwC будет регулярно составлять прозрачную отчетность о движении к конечным целям по снижению выбросов в рамках своей операционной деятельности, а начиная с 2023 года будет представлять более подробные результаты в сфере снижения выбросов парниковых газов в формате расширенной отчетности на основе показателей, утвержденных Всемирным экономическим форумом/ Международным деловым советом, а также рекомендаций Всемирного совета предпринимателей в области устойчивого развития.

Более подробная информация о целях сети фирм PwC в области достижения нулевого баланса углеродных выбросов доступна здесь.