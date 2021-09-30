Британская Школа в Баку взяла на себя расходы за образование детей-шехидов (ФОТО)

В 2021-2022 учебном году Среднняя школа Инноваций BSB (British School in Baku) обязалась полностью покрыть расходы детей шехидов Великой Отечественной войны - майора азербайджанской армии Эмина Сулейманова, младшего сержанта азербайджанской армии Зограба Исмаилова и сержанта Азербайджанской армии Тельмана Калбиева.

Стоит отметить, что Британская Школа в Баку функционирует с 2007 года. BSB является частной школой, которая работает в соответствии с Британской Национальной Общеобразовательной Программой, а также реализует учебный план и программу Министерства образования Азербайджанской Республики.

Выпускники Британской Школы в Баку учатся в самых престижных университетах по всему миру.

Среднняя школа Инноваций BSB - единственная школа, которая награждает выпускников Национальным Аттестатом Азербайджана, а также международными дипломами IGCSE и A Level. Помимо местных учителей, в школе работают более 40 высококвалифицированных иностранных учителей.