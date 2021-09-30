В Азербайджане выявлены еще 774 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 778 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 774 случая заражения коронавирусом, 1 778 человек вылечились, 12 – скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 483 902 случая заражения коронавирусной инфекцией, 458 922 человека вылечились, 6 525 – скончались, число активных больных составляет 18 455.

За последние сутки в стране проведено 9 484 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 859 015.

(Перевод: Турал Гараджаев)