В Азербайджане создается система "Электронная прокуратура" - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - В органах прокуратуры Азербайджана ведутся работы по созданию системы "Электронная прокуратура".

Об этом сказал в пятницу генеральный прокурор Кямран Алиев на мероприятии, посвященном Дню работников прокуратуры Азербайджана - 1 октября, сообщает Trend.

"Работы уже начались и завершатся в ближайшее время, после чего будет запущена система "Электронная прокуратура", - сказал Алиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)