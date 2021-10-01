Завтра в Баку сохранится пасмурная погода
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, ночью местами прогнозируются дожди, северо-восточный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15, днем - 17-20, в Баку ночью - 13-15, днем - 17-19 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 60-70 процентов.
Завтра в регионах Азербайджана ожидаются дожди, ночью местами ливни, в горах - снег.
Температура воздуха ночью составит 11-15, днем - 17-21, в горах ночью - 3-8 градусов тепла, в высокогорье - 0 - 3 градуса мороза, днем - 8-13 градусов тепла.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)