Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 68 732 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 16 611, вторую – 52 121.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 623 360.
При этом первую дозу препарата получили 4 778 843, вторую – 3 844 517 человек.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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