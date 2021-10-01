БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 68 732 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 16 611, вторую – 52 121.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 623 360.

При этом первую дозу препарата получили 4 778 843, вторую – 3 844 517 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)