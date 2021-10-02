Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ближе к ночи - дожди, северо-восточный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-14, днем - 19-21, в Баку ночью - 12-14, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление понизится с 770 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 60-70 процентов.

Завтра в регионах Азербайджана ожидаются дожди с перерывами, вечером - ливни, в горах прогнозируется снег, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16, днем - 18-22, в горах ночью - 1-6, днем - 6-10 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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