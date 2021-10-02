В Национальной арене гимнастики в Баку созданы удивительные условия для тренировок – спортсменка из Коста-Рики (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Член сборной команды Коста-Рики по художественной гимнастике Эмма Муньос Бенавидес поделилась впечатлениями от участия в учебно-тренировочных сборах, прошедших в Баку, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

"Это мой первый визит в Баку. Несколько дней назад мы совершили экскурсионную прогулку по городу. Баку очень красивый. Я полюбила здесь все - и сам город, и его жителей", - сказала гимнастка.

Спортсменка осталась очень довольна созданными в Национальной арене гимнастики в Баку условиями для тренировок.

"Мне очень понравилось тренироваться в Национальной арене гимнастики в Баку. Здесь очень красиво и созданы удивительные условия", - добавила грация.

Эмма Муньос Бенавидес также отметила, что следующими соревнованиями, в которых она примет участие, будут Игры Центральной Америки 2022 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)