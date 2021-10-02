Завершены раскопочные работы в верхней части тоннеля Т5 на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:19)

БАКУ /Trend/ - Завершены раскопочные работы в верхней части тоннеля Т5 на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша, строящейся по первой технической категории, сообщает в субботу Trend.

На трассе запланировано строительство семи тоннелей, включая тоннель, фундамент которого был заложен Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 14 июня на участке дороги, проходящем через село Дашалты.

Раскопочные работы в верхней части тоннеля с условным названием Т5 протяженностью 431 метр по левому направлению движения уже завершены. Работы по правому направлению протяженностью 478 метров продолжаются.

Также завершены работы на въездах в туннели Т1, Т2 и Т4. В настоящее время ведутся буровзрывные и работы по удалению горных пород из внутренних участков тоннелей.

Согласно проекту, общая протяженность семи тоннелей составит около 6,5 километра.

Тоннели протяженностью от 350 до 3300 метров и шириной 12 метров будут иметь две полосы движения в одном направлении.

В настоящее время на разных участках дороги ведутся земляные работы. Кроме того, проект предусматривает строительство девяти виадуков, 59 водоотводных труб и 10 подземных переходов. Соответствующие работы уже начались.

Отметим, что первый 48-километровый участок автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша будет шестиполосным, а участок трассы с 48-го по 81-й километр - четырехполосным.

Автомагистраль Ахмедбейли-Физули-Шуша берет свое начало от трассы М6 Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан-государственная граница с Арменией и проходит по территории освобожденных Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)