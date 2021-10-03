В Азербайджане выявлено еще 712 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 813 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 712 случев заражения коронавирусом, 1 813 человек вылечились, 14 – скончались, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

С начала пандемии в Азербайджане в целом были выявлены 485 987 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 464 611 человек вылечились, 6 573 – скончались, число активных больных составляет 15 918.

За последние сутки в стране проведены 8 760 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 887 165.