В Азербайджане выявлено еще 712 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 813 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 712 случев заражения коронавирусом, 1 813 человек вылечились, 14 – скончались, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
С начала пандемии в Азербайджане в целом были выявлены 485 987 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 464 611 человек вылечились, 6 573 – скончались, число активных больных составляет 15 918.
За последние сутки в стране проведены 8 760 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 887 165.
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