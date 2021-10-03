Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 52 949 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 14 006, вторую – 38 943 человек.
Общее количество примененных доз вакцины по стране составило 8 736 939. При этом первую дозу вакцины получили 4 808 142, вторую – 3 928 797 человека.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
НПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями, совершенными Арменией
Представители НПО посетили территории в Гяндже, разрушенные в результате ракетных ударов Армении (ФОТО)
Транспортный коридор Север-Юг играет важную роль в развитии товарооборота стран-участниц - Джавид Гурбанов
Победа Азербайджана во второй Карабахской войне стала предметом гордости для всех государств-членов Тюркского совета - генсек
Азербайджанский министр принял участие в 18-м "круглом столе" министров науки и технологий более 50 стран (ФОТО)
Известный украинский журналист и блогер подготовил обширный репортаж об освобожденных территориях Азербайджана
По факту нахождения останков пропавшего военнослужащего ведутся уточнения - Генпрокуратура Азербайджана
Китайская нефтегазовая корпорация арендует земельные участки для строительно-монтажных работ в Туркменистане
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры на освобожденных территориях Азербайджана