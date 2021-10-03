БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 52 949 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 14 006, вторую – 38 943 человек.

Общее количество примененных доз вакцины по стране составило 8 736 939. При этом первую дозу вакцины получили 4 808 142, вторую – 3 928 797 человека.