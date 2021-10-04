Азербайджанские гимнасты завоевали еще одну медаль на чемпионате Европы в Италии

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены Агасиф Рагимов и Разия Сеидли завоевали еще одну медаль на чемпионате Европы по акробатической гимнастике в Пезаро (Италия), сообщает в понедельник Trend.

Рагимов и Сеидли, выступающие в составе смешанной пары, завоевали бронзовую медаль в темповом упражнении.

Напомним, что ранее Агасиф Рагимов и Разия Сеидли завоевали серебряную медаль чемпионата в многоборье.

Также в ходе чемпионата Европы бронзовую медаль завоевала женская группа, в состав которой вошли Мансума Мамедзаде, Лейла Баширова и Назрин Фарманова.

Чемпионат Европы по акробатической гимнастике прошел в Италии с 29 сентября по третье октября.

(Автор: Джани Бабаева)