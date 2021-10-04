В Азербайджане больше всего заразившихся COVID-19 в возрасте от 30 до 39 лет
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане больше всего заразившихся COVID-19 в возрастной группе от 30 до 39 лет - 21%, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на koronavirusinfo.az.
Показатель среди детей до 9 лет составляет 3%, среди детей и подростков от 10 до 19 лет - 6%, от 20 до 29 лет - 16%, от 40 до 49 лет - 15%, среди лиц в возрасте 50-59 лет - 18%, 60-69 лет - 15%, 70-79 лет - 4%, старше 80 лет - 2%.
Напомним, что согласно статистике на 3 октября, в Азербайджане 485 987 человек заразились коронавирусом, 6 573 человека скончались, активных больных - 14 803.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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