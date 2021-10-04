Завтра в Баку будет дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди с перерывами, умеренный северо-восточный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на полуострове ночью составит 14-16, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 до 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди с перерывами, местами ливни, в горах - снег, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14, днем - 14-17, в горах ночью - 0-4, днем 4-7 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)