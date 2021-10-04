В Кяльбаджаре началось теле- и радиовещание (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:21)

БАКУ /Trend/ - В Кяльбаджаре началось теле- и радиовещание, передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Согласно информации, в рамках работ по восстановлению теле- и радиовещания на освобожденных территориях в эксплуатацию в городе Кяльбаджар введена 17-метровая трансляционная вышка. Тем самым в самом городе и 15 селах Кяльбаджарского района будут транслироваться 8 телеканалов и один радиоканал.

Также начались работы по восстановлению вещания на станции Шахйери в одноименном селе поселка Гадрут Ходжавендского района, и до конца этого года ожидается ввод станции в эксплуатацию. В результате будет обеспечено теле- и радиовещание в Ходжавендском, Физулинском и Джебраильском районах.

Параллельно проводятся работы по созданию инфраструктуры Губадлинской станции и по реконструкции Миндживанской станции в Зангиланском районе для возобновления теле- и радиовещания на территории этих районов.

Отметим, что на Шушинской станции телерадиовещания установлено соответствующее оборудование, и с 31 декабря 2020 года восстановлено теле- и радиовещание в гг. Шуша, Ханкенди, Ходжалинском, Агдамском и Бардинском районах, а также прилегающих населенных пунктах.

(Перевод: Турал Гараджаев, Кямаля Сеидова)