Студент UNEC стал первым в мире в международном конкурсе

Студент UNEC стал победителем международного конкурса, проведенного Организацией городов всемирного наследия (OWHC).

Видео студентки 3 курса Международной школы экономики (İSE) Нурджан Дашдамировой, представленное в Международном конкурсе по подготовке видео под названием "Бута - первый рушейм создания", признано первого места в Азербайджане, затем в мире.

В видео визуально дается представление об исторических местах Ичеришехер, изменениях, произошедших в Баку в результате пандемии, ущербе туристическому сектору и экономике в целом. Затем озвучиваются пути предотвращения влияний Covid-19 и подчеркивается, что они начинают внедряться у нас в городе. В то же время студентка выражает уверенность в том, что наш город сможет преодолеть эти трудности и это она видит в "Буте", которая является национальным символом и выражает значение "первого рушейма конкурса". В конце видео завершается национальным танцем Азербайджана "Гавал" в исполнении студентки.