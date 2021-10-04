В Азербайджане выявлен еще 391 случай заражения коронавирусом, вылечились 835 человек (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 391 случай заражения коронавирусом, 835 человек вылечились, 11 – скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 486 378 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 465 446 человек вылечились, 6 584 – скончались, число активных больных составляет 14 348.

За последние сутки в стране проведено 4 962 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 892 127.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)