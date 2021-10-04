Синоптики дали удовлетворительный прогноз качества воздуха

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Национальной службы гидрометеорологии в целях контроля качества атмосферного воздуха 1-4 октября провели мониторинг в различных районах Баку, Сумгайыта и Гянджи, были проведены замеры по содержанию в воздухе дисперсных частиц пыли.

Как сообщили в понедельник Trend в Службе, сотрудница ведомства Гюльнара Аббасова сказала, что хотя по данным автоматических станций содержание пыли в воздухе было в пределах нормы, показатели углекислого газа в Баку были выше нормы в 1,5 раза, оксида азота - в 1,4 раза, в Гяндже содежание серы и углекислого газа - в 1,3 раза, а в Сумгайыте содержание сульфида водорода в 1,5 раза превышало норму.

По результатам мониторинга в Баку уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился по сравнению с предыдущими годами. Таким образом, из-за отсутствия трансграничного загрязнения содержание пыли в воздухе было ниже нормы.

"Преобладание северо-восточных ветров 1-4 октября привело к интенсивному рассеиванию смесей загрязняющих газов, качество воздуха было удовлетворительным. Учитывая дождливую и ветреную погоду, которая продлится до 7 октября, ожидается, что в ближайшие дни качество воздуха будет удовлетворительным", - сказала Аббасова.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)