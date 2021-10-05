Азербайджанский борец бронзовым призером чемпионата мира

Общество 5 октября 2021 06:01 (UTC+04:00)
Азербайджанский борец бронзовым призером чемпионата мира

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец вольного стиля Осман Нурмагамедов занял третье место на чемпионате мира, который проходит в норвежском Осло.

Как сообщили Trend в Федерации борьбы Азербайджана, борец, выступающий в весовой категории 92 кг, в первой схватке одолел представителя Индии. В четвертьфинале Нурмагамедов победил представителя Польши, а в полуфиналы уступил российскому борцу.

В схватке за бронзовую медаль азербайджанский борец, одержав победу над соперником из Беларуси, стал бронзовым призером чемпионата мира.

Напомним, что четвертого октября азербайджанский борец вольного стиля Абубакр Абакаров также завоевал бронзовую медаль.

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