Выгодная осенняя кампания от CityNet продолжается

Осенняя кампания от CityNet – интернет-провайдера, предоставляющего своим абонентам высокоскоростной интернет и качественные услуги IPTV (телевидение по интернет-протоколу), продолжается.

Согласно условиям компании, предоставляющей клиентам выгодные возможности, абонентам, подключившимся к любому из тарифных планов Интернета, предлагаемых компанией, и оплативших абонентскую плату за 1 месяц, на период абонемента в пользование бесплатно выдается интернет-роутер. Выбравшим услугу Интернет+IPTV, подключившимся к одному из тарифных планов и оплатившим абонентскую плату за 1 месяц, на период абонемента в пользование бесплатно выдается интернет-роутер и TV Box. Осенняя кампания продолжится до конца года.

CityNet предлагает абонентам выгодные тарифные планы. Первоначальный тарифный план на 36 Мбит/с составляет 18 манатов, а начальный тарифный план на Интернет + IPTV (40 Мбит/с + 240 цифровых телеканалов) - 29 манатов.

Интернет-провайдер CityNet предоставляет в Баку высокоскоростной фиксированный интернет и цифровое телевидение (более 240 телеканалов, в том числе 40 каналов HD) по технологии FTTB (Fiber to the Building – оптика до здания).

Благодаря устойчивой и диверсифицированной сети, основанной на передовых оптоволоконных технологиях, компания покрывает большую часть Баку. Услуга установки предоставляется абонентам в течение 24 часов. Абоненты могут проверить наличие услуги по любому адресу на сайте компании.

По вопросам подключения, новых кампаний, а также технической поддержки достаточно обращаться по телефонам *1177 и (012)5377777. Чтобы подключиться к услугам провайдера СityNet, достаточно позвонить в Колл-центр и оформить заказ. Более подробную информацию о компании можно найти на официальном сайте www.citynet.az.