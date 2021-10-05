Завтра в Баку местами будет дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, утром и вечером местами прогнозируются дожди, умеренный северо-восточный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 до 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди с перерывами, местами ливни, в горах - снег, умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14, днем - 15-18, в горах ночью - 0-4, днем - 4-7 градусов тепла, в высокогорье ночью - 2-5, днем - 0-2 градуса мороза.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)