БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 12-15-летние подростки смогут пройти вакцинацию от COVID-19, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения.

В Азербайджане продолжается процесс вакцинации от коронавируса в соответствии с принятой стратегией на 2021-2022 годы, говорится в сообщении.

По данным ведомства, с учетом нынешней эпидемиологической ситуации, официального разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на вакцинацию подростков препаратом mRNTPfizer (Comirnaty) принято решение о том, что при наличии соответствующих медицинских показаний и согласия обоих родителей подростки в возрасте 12-15 лет смогут пройти вакцинацию от COVID-19 этим препаратом.

Также решено проводить вакцинацию подростков в указанном возрасте в централизованном порядке в Бакинском оздоровительном центре.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)