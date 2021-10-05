Бесплатный ультразвуковой пилинг и аппаратная мезотерапия в АSTHETIK LAB

В клинике ÄSTHETIK LAB, являющейся лидером среди клиник в области медицинской косметологии в Азербайджане, вы можете бесплатно пройти процедуры аппаратной мезотерапии и ульразвоковой пилинг. Мезотерапия — это эффективная процедура, которая позволяет решить огромный спектр проблем по коже — сокращает морщины, повышает эластичность и упругость кожи, насыщает кожу витамина, способствует интенсивному питанию, регенерации и омоложению кожи, убирает признаки усталости, возвращает сияние кожи. Такая терапия исключает риск возникновения отёков и синяков и воспалительные проявления кожи.

Ультразвуковой пилинг – это аппаратная процедура, очищающая поверхность кожи. Ультразвуковой пилинг нацелен на очищение эпидермиса при помощи ультразвука. Аппарат генерирует ультразвуковые волны, которые проникают глубоко в кожные поры и очищает их, выводя на поверхность ороговевшие клетки.

В отличие от химических видов чистки, ультразвуковая не предусматривает механического воздействия на эпидермис и не повреждает клеточные структуры.

Специалисты клиники ÄSTHETIK LAB позаботятся о вашей коже. Клиника, обеспечена современным немецким оборудованием, состоит из трёх корпусов, более 100 процедурных кабинетов. Основные направления клиники это аппаратная косметология и трихология. В штате клинике более 100 специалистов.

Адрес: улица Рашида Бейбутова, 87

Вы можете записаться на процедуры по телефонам: +994125555534, +994504000303