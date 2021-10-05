БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяются новые требования по защите интересов потребителей.

Как сообщает во вторник Trend, это отражено в предварительной версии нового законопроекта "О пищевой безопасности".

Законопроект определяет требования по защите прав и законных интересов потребителей пищевых продуктов, а также получению потребителями полной и точной информации о пищевых продуктах.

Так, законопроектом предусматривается предотвращение злоупотреблений или мошенничества в области безопасности и качества пищевых продуктов с целью защиты законных интересов потребителей; первичного производства, переработки и оборота контрафактной пищевой продукции; любой другой деятельности, которая обманывает (вводит в заблуждение) потребителя.

Отметим, что законопроект планируется вынести на обсуждение в рамках осенней сессии Милли Меджлиса (парламент).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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