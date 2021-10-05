В Азербайджане выявлено еще 826 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 597 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 826 случаев заражения коронавирусом, 1 597 человек вылечились, 15 – скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 487 204 случая заражения коронавирусной инфекцией, 467 043 человека вылечились, 6 599 – скончались, число активных больных составляет 13 562.

За последние сутки в стране проведен 10 201 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 902 328.

(Перевод: Турал Гараджаев)