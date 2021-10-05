БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 57 572 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 15 949, вторую – 41 623 человека.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 795 572. При этом первую дозу вакцины получили 4 824 323, вторую – 3 971 249 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев)