Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 57 572 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 15 949, вторую – 41 623 человека.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 795 572. При этом первую дозу вакцины получили 4 824 323, вторую – 3 971 249 человек.
(Перевод: Турал Гараджаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Расширен состав Наблюдательного совета Центра координации и анализа четвертой промышленной революции
Трогательные моменты со встречи Президента Ильхама Алиева с представителями общественности Джебраила (ФОТО/ВИДЕО)
На фоне сбоя соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp активизировались злоумышленники - "Лаборатория Касперского"
Раненых участников Отечественной войны Азербайджана обеспечивают высокотехнологичными протезами (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Некоторые внешние круги хотели свергнуть меня руками каких-то местных предателей
Президент Ильхам Алиев: Какой-то провинциальный мулла в Иране выдумал клевету на Азербайджан, я сказал - не обращайте внимания (ВИДЕО)
Памяти Хайяма Мирзазаде: У меня всегда была одна линия: чистота в сердце, чистота в искусстве, чистота в жизни
Президент Ильхам Алиев: На венской встрече глав МИД стран-сопредседателей Минской группы мне дали текст заявления, я сказал, что не подпишу это
Группе работников образования Азербайджана присвоено почетное звание "Заслуженный учитель" - Распоряжение
Новый проект: Налажено сотрудничество между Экспертной платформой Baku Network и турецкой ATA Platform (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Мы победили, создали новую реальность, и каждый должен и будет считаться с этой реальностью
Президент Ильхам Алиев: Мы мобилизовали и продолжим мобилизацию всех сил, чтобы за короткое время восстановить Джебраил и все другие наши районы