Автобусы Баку-Нахчыван продолжают использовать для проезда территорию Ирана – Госслужба

Общество 6 октября 2021 12:04 (UTC+04:00)
Автобусы Баку-Нахчыван продолжают использовать для проезда территорию Ирана – Госслужба

БАКУ /Trend/ - Автобусы маршрута Баку-Нахчыван-Баку продолжают использовать для проезда территорию Ирана.

Об этом сказала в среду Trend пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Азербайджана Нурида Аллахъярова.

По ее словам, этот маршрут остался неизменным, и курсирующие по нему автобусы продолжают использовать для проезда иранскую территорию.

«Ежедневно по этому маршруту из Баку в Нахчыван отправляются два автобуса. На Билясуварском таможенно-пропускном пункте пассажиры сдают ПЦP-тест. Для граждан Азербайджана он бесплатный», - сказала Аллахъярова.

Ранее сообщалось, что авиакомпания AZAL при выполнении внутреннего рейса Баку-Нахчыван-Баку с шестого октября начала использовать воздушное пространство над территорией Армении.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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