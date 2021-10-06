NEQSOL Holding объявляет о сотрудничестве NEQSOL Academy и LinkedIn Learning

NEQSOL Holding объявляет о запуске сотрудничества между своей платформой цифрового обучения и взаимодействия NEQSOL Academy и всемирно известным провайдером онлайн-курсов LinkedIn Learning.

В рамках сотрудничества сотрудники NEQSOL Holding и компаний в его составе будут развивать свой профессионализм в сферах бизнеса, технологий и креативности при помощи обучающих экспертных видео курсов, полностью интегрированных в платформу NEQSOL Academy. Сотрудники будут иметь возможность получить различные квалификации при помощи обучающих курсов, аккредитованных PMI, ISACA, ORACLE, SHRM, Six Sigma и другими организациями, и предназначенными для профессиональной подготовки к сдаче сертификационных экзаменов.

Обширная и содержательная библиотека платформы включает более 16 000 учебных курсов LinkedIn Learning, созданных признанными экспертами в различных областях. Партнерство основывается на приверженности NEQSOL Holding к развитию возможностей карьерного роста для своих сотрудников и подчеркивает значительное расширение LinkedIn Learning на пространстве СНГ.

Курсы LinkedIn Learning обогатят обширную библиотеку NEQSOL Academy, в которой также представлены первоклассные обучающие ресурсы Harvard Business School, MIT Sloan School, и других образовательных учреждений. Сотрудничество также закрепляет недавнее признание достижений NEQSOL Holding в категории управления преемственностью и карьерой, в рамках которой холдинг был удостоен наград Brandon Hall Group и Gold Stevie® Award за свою «Программу готовности к преемственности».

Юсиф Джаббаров, Главный исполнительный директор NEQSOL Holding, отметил:

«В NEQSOL Holding мы верим, что самая важная инвестиция любой компании – это инвестиция в сотрудников. Мы постоянно ищем новые способы предоставления возможностей обучения и развития для наших сотрудников, и мы рады играть важную роль в расширении присутствия LinkedIn Learning на пространстве СНГ.»

Мерич Тунч, Главный директор по человеческому капиталу NEQSOL Holding, отметил:

«Мы гордимся тем, что можем предложить нашим сотрудникам больше возможностей для профессионального развития и карьерного роста. Мир никогда еще не был настолько тесно связан с цифровыми технологиями, и установление сотрудничества с LinkedIn Learning позволит нам и впредь лучше удовлетворять профессиональные потребности наших сотрудников в эпоху цифровых технологий».

Том Ньюман, Глава отдела венчурных рынков для решений по обучению и взаимодействию в LinkedIn, отметил:

«Нам очень приятно начать сотрудничество с NEQSOL Holding и содействовать одному из наших крупнейших проектов LinkedIn Learning на пространстве СНГ, а также первому проекту в Азербайджане. Компании, прилагающие дополнительные усилия для развития сотрудников, выиграют от более высокого уровня вовлеченности сотрудников, более низкого уровня текучести и укрепления бренда работодателя. NEQSOL Holding делает это наилучшим образом, подавая пример сотрудничеством NEQSOL Academy и LinkedIn Learning.»

Основные направления деятельности NEQSOL Holding охватывают энергетическую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Украина, Грузия, Казахстан, ОАЭ и др.