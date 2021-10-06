Возможности Азербайджанской Образовательной Сети расширяются (ФОТО)

Общество 6 октября 2021 14:45 (UTC+04:00)
Возможности Азербайджанской Образовательной Сети расширяются (ФОТО)

В настоящее время Азербайджанская Образовательная Сеть охватывает 4299 учебных заведений, что составляет 92% всех учебных заведений страны. К концу 2021 года планируется переход на высокоскоростную оптоволоконную связь еще 478 учебных заведений, охватывающих более 435 тысяч студентов и более 34 тысяч учителей из 50 городов и регионов страны. Следует отметить, что к 2020 году 203 учебных заведения, охватывающих более 277 тысяч студентов и 19 тысяч учителей по всей стране, уже подключены к сети с помощью высокоскоростного оптоволоконного соединения.

Возможности Азербайджанской Образовательной Сети

Устойчивая внутренняя сеть-интранет (инфраструктура локальной сети). Преимуществом Азербайджанской Образовательной Сети является не только доступ в Интернет, но и предоставление внутрикорпоративных и межкорпоративных локальных сетей - интранет. Это означает, что даже без Интернета возможно быстро передавать и получать данные (файлы) в автономном режиме через локальную сеть, построенную в учебном заведении. Учитывая, что АОС охватывает не только учебные заведения, а также и образовательные управления, и их отделы, наличие там единой интранет-сети имеет особое значение с точки зрения электронного документооборота и эффективной организации аудиовизуальной коммуникации в системе образования страны.

Услуга IP телефонии.

IP (или цифровая) телефония - лучшая и менее экономичная альтернатива традиционной фиксированной телефонной связи через существующую интранет в пределах предприятия / организации. Поскольку в IP-телефонии информация передается по цифровым каналам, качество телефонных разговоров значительно выше. В то же время организация, использующие IP-телефонию, освобождаются от ежемесячной подписки и других платежей за телефонные услуги, что может привести к значительной экономии бюджета организации.

Услуга видеоконференции.

Видеоконференцсвязь - это телекоммуникационная услуга, которая позволяет вам совершать видео- и аудио-видеозвонки внутри предприятия / организации, имеющей корпоративную интранет-сеть, или между предприятиями, подключенными к такой сети. С помощью этой услуги сотрудники, имеющие доступ к внутренней сети интранет сети, могут создавать качественную и непрерывную видеосвязь друг с другом и вести обсуждения в реальном времени.

Услуга веб-фильтрации.

Одной из основных особенностей Азербайджанской Образовательной Сети является обеспечение безопасного доступа в Интернет. Таким образом, во всех образовательных учреждениях, подключенных к АОС, при использовании Интернета, особым программным обеспечением блокируется любой вредоносный, неэтичный и неприемлемый онлайн-контент, который может негативно повлиять на психологию. Служба интернет-фильтрации Азербайджанской Образовательной Сети в настоящее время ограничивает до 60 категорий вредоносной информации на разных языках в поисковых системах Интернета, тем самым обеспечивая максимальную защиту учащихся от нежелательного веб-контента. Это, в свою очередь, не только защищает психику ребенка от вредного воздействия Интернета, но и служит для акцентирования внимания учащихся только на полезном содержании в процессе обучения.

Услуга технической поддержки. В рамках проекта, в учебных заведениях по всей республике предоставляются услуги технической поддержки сетевого и ИКТ оборудования.

Доступ к сети GEANT. Азербайджанская Образовательная Сеть предоставляет широкий спектр возможностей для национальной системы образования не только в технической и технологической, но также в научной и интеллектуальной сферах. Сегодня потенциал сети создает инновационные исследовательские возможности не только для средних школ, но и для высших учебных заведений страны. Таким образом, все университеты страны могут присоединиться к Азербайджанской образовательной сети и получить доступ к международной академической сети «GEANT» через ресурсы сети и воспользоваться исследовательским потенциалом этой сети. Сеть GEANT позволяет всем участникам собираться вместе для научной деятельности и совместных исследований, а также для разработки совместных образовательных программ.

Азербайджанская Образовательная Сеть – это крупнейшая внутренняя сеть страны в области образования, объединяющая в единую сеть учебные заведения разного уровня, а также учреждения, реализующие государственную политику в этой сфере. Создана в 2008- ом году.

Возможности Азербайджанской Образовательной Сети расширяются (ФОТО) - Gallery Image
Возможности Азербайджанской Образовательной Сети расширяются (ФОТО) - Gallery Image
Возможности Азербайджанской Образовательной Сети расширяются (ФОТО) - Gallery Image
Возможности Азербайджанской Образовательной Сети расширяются (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Возможности Азербайджанской Образовательной Сети расширяются (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Возможности Азербайджанской Образовательной Сети расширяются (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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