Центральный парк Баку (ФОТОСЕССИЯ)

БАКУ /Trend/ - Центральный парк, расположенный на территории, именуемой «Советская», на пересечении улиц Наримана Нариманова, Мирзааги Алиева и Абдуллы Шаига в Баку, отличается от других парков параметрами территории и зеленой зоной, сообщает в среду Trend.

На территории созданы семь площадок для отдыха и игр, рассчитанных для людей всех возрастных групп. Здесь установлены оборудование для игры в шахматы, нарды, спортивные сооружения, а для малышей – качели, создана футбольная площадка.

Открытие первой части парка состоялось 22 мая 2019 года.

На 14 гектарах парка, общая территория которого составляет 20 гектаров, создано озеленение. Здесь посажено более 2 100 деревьев 19 видов и свыше 137 тысяч цветов и кустарников. В концепции озеленения учтены все времена года. Для орошения растений на площади более 6,5 квадратных километра применен капельный метод.

Центральный парк спроектирован известным австрийским архитектором Йенсом Хоффманом.

Напомним, что в открытии принимали участие Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Trend представляет вниманию читателей кадры, снятые в парке:.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Эльдар Пашаев)