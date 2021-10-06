Историческая победа Азербайджана придает силы - семья шехида (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Армянская армия, разгромленная на поле боя во время Отечественной войны Азербайджана, мстила за горькое поражение, ежедневно обстреливая мирное население. На 10-й день войны один из вражеских снарядов попал на дорогу Тертер-Агдам. В результате один из двух пассажиров автомобиля, которая двигалась по дороге, житель Тертера Гасан Мамедов был убит, а Даянат Алиев получил тяжелые ранения.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend побывала в гостях у семьи Гасана Мамедова.

Члены семьи шехида рассказали, что хотя во время войны армяне-оккупанты вели огонь по гражданским объектам, убивая мирных жителей и ни в чем не повинных людей, они ни на минуту не покидали своих домов. Военные преступления врага не сломили их решимости.Тяжело потерять главу семьи, однако победа азербайджанской армии, историческая победа придает силы.

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