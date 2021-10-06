Историческая победа Азербайджана придает силы - семья шехида (ФОТО/ВИДЕО)

Общество 6 октября 2021 19:17 (UTC+04:00)
Историческая победа Азербайджана придает силы - семья шехида (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Армянская армия, разгромленная на поле боя во время Отечественной войны Азербайджана, мстила за горькое поражение, ежедневно обстреливая мирное население. На 10-й день войны один из вражеских снарядов попал на дорогу Тертер-Агдам. В результате один из двух пассажиров автомобиля, которая двигалась по дороге, житель Тертера Гасан Мамедов был убит, а Даянат Алиев получил тяжелые ранения.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend побывала в гостях у семьи Гасана Мамедова.

Члены семьи шехида рассказали, что хотя во время войны армяне-оккупанты вели огонь по гражданским объектам, убивая мирных жителей и ни в чем не повинных людей, они ни на минуту не покидали своих домов. Военные преступления врага не сломили их решимости.Тяжело потерять главу семьи, однако победа азербайджанской армии, историческая победа придает силы.

Представляем вашему вниманию данный репортаж:

Историческая победа Азербайджана придает силы - семья шехида (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Историческая победа Азербайджана придает силы - семья шехида (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Историческая победа Азербайджана придает силы - семья шехида (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Историческая победа Азербайджана придает силы - семья шехида (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Историческая победа Азербайджана придает силы - семья шехида (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Историческая победа Азербайджана придает силы - семья шехида (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Историческая победа Азербайджана придает силы - семья шехида (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Историческая победа Азербайджана придает силы - семья шехида (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Историческая победа Азербайджана придает силы - семья шехида (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Историческая победа Азербайджана придает силы - семья шехида (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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