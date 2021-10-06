В Азербайджане выявлено еще 1009 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1378 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 009 случаев заражения коронавирусом, 1 378 человек вылечились, 12 – скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 488 213 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 468 421 человек вылечился, 6 611 – скончались, число активных больных составляет 13 181.

За последние сутки в стране проведено 9 828 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 912 156.

(Перевод: Турал Гараджаев)