В Азербайджане число вакцинированных обеими дозами превысило 4 млн

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 45 948 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 13 019, вторую – 32 929 человек.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 841 520. При этом первую дозу вакцины получили 4 837 342, вторую – 4 004 178 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев)