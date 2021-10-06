В Азербайджане число вакцинированных обеими дозами превысило 4 млн
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 45 948 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 13 019, вторую – 32 929 человек.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 841 520. При этом первую дозу вакцины получили 4 837 342, вторую – 4 004 178 человек.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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