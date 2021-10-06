Продолжаются работы в целях устойчивого водоснабжения города Шуша (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Согласно поручениям Президента Ильхама Алиева, ОАО «Азерсу» осуществляет новый проект по обеспечению устойчивого снабжения города Шуша питьевой водой.

Как сообщили в среду Trend в ОАО, сразу после освобождения города Шуша от оккупации были предприняты неотложные меры по обеспечению подачи воды в город и снабжению водой объектов жизненного значения. После этого началась капитальная реконструкция системы водоснабжения.

Согласно информации Координационного штаба, созданного в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях, для обеспечения города Шуша бесперебойной подачей качественной питьевой воды в рамках первого этапа проекта предусмотрено строительство магистрального водопровода и водохранилища, а также реконструкция части внутригородской сети. В настоящее время продолжается работа по замене 5,3 километровой части магистрального водопровода Кичик Кирс-Шуша, проведенного в 1980-е годы и пришедшего в непригодное состояние, стальными трубами.

В соответствии с проектом, реализация которого началась в августе, за короткий срок выполнено 50 процентов работы, запланированной по магистральному водопроводу. В первую очередь построена часть водопровода, проходящая по территории Zəfər yolu и электрической подстанции. Сейчас строительство магистральной линии ведется в условиях сложного рельефа на территориях, осложняющих движение техники.

На скалистых участках сначала прокладывается трасса для свободного передвижения техники, которая в дальнейшем будет использоваться как дорога.

На территориях прохождения трубопровода применяется специальная техника для дробления скал и бурения скважин, которые заполняются песком в соответствии со строительными нормами и служат для размещения и сварки труб.

Каждый сварочный шов проверяется в соответствии с техническими требованиями, сваренные части изолируются в целях защиты от коррозии. По всему маршруту растягивается сигнальная лента с учетом риска повреждения трубопровода в случае бурения на территории в будущем.

На первом этапе проекта по обеспечению устойчивого водоснабжения города Шуша на территории города будут построены два водохранилища вместимостью 500 кубометров каждый, реконструирована 6-километровая часть внутригородской сети.

В соответствии с Генеральным планом на очередном этапе проекта будут полностью реконструированы сети питьевой воды и канализации города, построена установка по очистке сточных вод.

С учетом размещения населения и перспектив развития туризма в дальнейшем в городе Шуша планируется использование реки Зарыслы как альтернативного источника воды.

В связи с этим в Научно-исследовательском и проектном институте «Суканал» ОАО «Азерсу» началась работа по исследованию и проектированию.

Согласно первоначальной оценке, в русле реки Зарыслы будут построены водоприемник и водохранилище, посредством насосной станции вода будет подаваться в Шушу.

Отметим, что в рамках неотложных мер, принятых «Азерсу» после освобождения города Шуша от оккупации, 25 ноября 2020 года обеспечено снабжение города питьевой водой из источника Кичик Кирс, а 20 декабря – из источника Зарыслы. Также проведены наладочные работы на внутригородской сети. С ноября прошлого года в городе организовано бесперебойное обслуживание.