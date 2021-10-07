На фоне достижений в политической и социально-экономической сферах в сознании азербайджанской молодежи происходят важные изменения - министр молодежи и спорта

БАКУ /Trend/ - На фоне достижений в политической, социально-экономической сферах в сознании азербайджанской молодежи происходят важные изменения. Как передает в четверг Trend, об этом говорится в статье министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гайыбова, опубликованной на сайте министерства.

«Месяц назад я был назначен министром молодежи и спорта. Это большое доверие, оказанное мне Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Выполнение поручений и рекомендаций, данных мне главой государства во время назначения, налагает на меня большую ответственность», - говорится в статье.

Министр отметил, что назначение совпало с началом нового этапа в обеих сферах ответственности: «В спорте практически всегда начало нового этапа связано с результатами Олимпийских игр. Эти глобальные соревнования объективно выявляют недочеты, ошибки и недостатки не только в спорте высших достижений, но и существующие в массовом спорте. Естественно, Олимпиада показывает и сильные наши стороны. Сегодня спорт – это вопросы индустрии и образования, стратегии и кадров, организационно-правовые и финансово-хозяйственные вопросы. И только правильно налаженная работа может привести к прочным успехам. Начало нового этапа молодежной политики связано с глобализацией и освобождением Карабаха от почти 30-летней оккупации. Геополитические изменения, произошедшие в регионе, с этого момента и на протяжении всей истории будут основой для воспитания, духовности, успехов, борьбы, национальной гордости и патриотизма молодежи».

По словам Гайыбова, новый этап связан не только с приоритетами, но и с перестройкой самого рабочего процесса: «Работа во имя интересов молодежи и спортсменов - это построение систематической работы, увеличивающей человеческий капитал. Как и в каждой сфере, в молодежной и спортивной политике тоже ощущается необходимость в реформах. Внимание будет уделено систематическому сбору показателей, характеризующих ситуацию, экспертному и сравнительному анализу. В настоящее время мы проводим многочисленные встречи, которые помогут принимать не только прогрессивные, но и объективные решения. В течение месяца мы были гостями ряда спортивных федераций, встретились с руководителями наиболее массовых молодежных общественных организаций, представителями прессы. Во время рабочих поездок за рубеж я познакомился с группой молодых предпринимателей страны. В рамках Тюркского совета мы приступили к новой инициативе под названием «Многосторонняя программа по молодежному обмену». Участие в «Технофесте», который был проведен в Стамбуле, было важным для поддержки инновационного научного и технического творчества нашей молодежи. Наши встречи нацелены на изучение ситуации, а также оценку кадрового потенциала и ресурсов. Я уже говорил и хочу повторить, что решения будут приниматься с сохранением баланса инноваций и опыта. Кроме того, я продолжаю выполнять обязанности как президент Европейского гимнастического союза. Обе задачи улучшают мое представление о предстоящей работе, обогащают ее инструментами и повышают эффективность. Уверен, что рациональный подход станет хорошей основой для эффективного управления и устойчивых результатов. На фоне успехов, достигаемых в последнее время в политической, социально-экономической сферах, в сознании молодежи происходят важные изменения. В массовой физической культуре и спорте тоже должен применяться современный подход. Мы знаем трудности, выявляем проблемы, причины, связи и следствия. Принимаемые решения и практические действия будут логичными, здравыми, понятными, поддерживающими и ответственными».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)