Международный центр Низами Гянджеви и ВОЗ создают рабочую группу по COVID-19 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Международный центр Низами Гянджеви и ВОЗ создают рабочую группу по COVID-19, сообщает в четверг Trend со ссылкой на центр.

На встрече представителей Международного центра Низами Гянджеви и генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса обсуждались роль центра в группе Peoples Vaccine Allience, главные причины несправедливого распределения вакцин от коронавируса, пути обеспечения вакцинами стран с низким уровнем дохода.

"На встрече была особо отмечена поддержка, которую Азербайджан оказывает ВОЗ в борьбе с COVID-19. Также по инициативе Гебрейесуса была достигнута договоренность о создании ВОЗ и Международным центром Низами Гянджеви рабочей группы по COVID-19", - говорится в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)