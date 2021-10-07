Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, утром местами моросящий дождь, северо-восточный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 11-13, днем - 16-18 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 60-70, днем - 45-50 процентов.
Завтра ночью и утром в районах Азербайджана местами прогнозируются дожди, восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 9-13, днем - 15-18 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем – 0-3 градуса тепла.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)