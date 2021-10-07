Азербайджанский врач-инфекционист о целесообразности вакцинации подростков препаратом Pfizer

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане целесообразно вакцинировать подростков от коронавируса препаратом Pfizer.

Об этом сказал в четверг Trend азербайджанский врач-инфекционист, доктор философии по медицине Вугар Джафарзаде.

"В настоящее время в Азербайджане, так же как и во всем мире, широко распространен штамм "дельта" коронавируса, который отличается высокой степенью заразности. Учитывая, что во всех учебных заведениях Азербайджана возобновились очные занятия, существует риск инфицирования подростков. Поэтому целесообразно провести вакцинацию", - сказал Джафарзаде.

Он также отметил, что до этого подростки пройдут медицинское обследование, по итогам которого будет принято окончательное решение о вакцинации.

Напомним, что Научно-медицинский совет минздрава Азербайджана и Научный комитет Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) ранее одобрили вакцинацию от COVID-19 подростков в возрасте 12-18 лет препаратом mRNT Pfizer (Comirnaty).

Для вакцинации будет требоваться письменное заявление одного из родителей и согласие обоих родителей с указанием причины введения вакцины.

Вакцинация подростков будет проводиться в централизованном порядке в Бакинском оздоровительном центре.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)